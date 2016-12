Cameroun,Fête du Café 2016 : La maîtrise de la chaîne des valeurs en question :: CAMEROON Le Café, dans le département du Noun, a marqué l’histoire de quasi toutes les familles. Cette denrée aura été pour plusieurs, source de richesse. Grâce au Café, beaucoup ont pu se construire des maisons de luxe, s’acheter des véhicules de rêve et envoyer les enfants à l’école. Mais à cause de la chute drastique des prix sur le marché, certains n’ont pas hésité de brûler ces plans pour laisser place aux cultures vivrières. Une erreur monumentale en somme, si l’on s’en tient à la place qu’occupe le café aujourd’hui dans le monde entier. Le Cameroun comme la plupart des pays africains, essaie tant bien que mal de soutenir la relance de la filière caféiculture.

#AdamouNdamNjoya Depuis huit années, la coopagro (coopérative agro-industrielle du Noun) pour sa part, met les bouchés doubles pour redonner à l’ensemble de la population du département l’envie de renouer avec les anciennes habitudes, et ceci via sa traditionnelle fête du café qui permet chaque année de venter les mérites de cette culture et encadrer les producteurs. Cette année, il n’était pas question de déroger à la règle. La 8e édition de la fête du café a eu lieu Vendredi et Samedi derniers à Foumbot, Foumban et Kouti dans l’Arrondissement de Koutaba, avec l’apothéose le Samedi à Kouti en présence d’un parterre bigarré de personnalités invités qui ont visité la plantation du Café du président du conseil d’administration de la Coopagro, le Dr Adamou Ndam Njoya. Les visiteurs ont en effet salué la présence dans ces plantations des femmes et des enfants, ces deux entités qui constituent un levier indispensable pour la relance efficace de la filière.

Le thème de réflexion de cette huitième édition était axé sur la maîtrise de la chaîne des valeurs du Café. Il est question ici de ne plus se limiter uniquement au niveau des plantations, mais de se pencher vers d’autres secteurs de la chaîne. Dans une chaîne des valeurs de café par exemple, à en croire l’exposée de l’honorable Tomaino Hermine Patricia Ndam Njoya, intervenant au nom de l’Agence du Café Robusta d’Afrique et de Madagascar (Acram), on retrouve les spécialistes en étude du sol dont le rôle est de s’assurer de la qualité du sol, des spécialistes de la transformation ou des techniciens qui sont là pour extraire les aromes... Pour le président du conseil d’administration de la Coopagro, la fête du Café se veut une rencontre de réflexion et de communion avec les produits de la terre qui apporte une dimension autre en ce qui concerne les perceptions qu’on peut avoir du café. Il estime par ailleurs que les objectifs sont largement atteints au regard de la conjugaison des efforts entre acteurs nationaux et acteurs locaux pour la relance, et partant de l’initiative de la Coopagro de fêter le café.

Le Pca de la coopagro, le Dr Adamou Ndam Njoya, parlant de la relance de la filière café, met un accent sur la nécessité de la diversification des cultures, en ce sens que pendant l’intersaison, il est important de pratiquer d’autres cultures en attendant la nouvelle saison de café. « Il fallait cette diversification parce que le Café attend un an pour murir et entretemps on peut développer les cultures vivrières », va-t-il mentionner. Ainsi, au cours de la célébration Samedi dernier, l’on a pu apprécier la présence en grand nombre des paysans sortis exposer leurs produits de la terre. Pour Adamou Ndam Njoya, le Challenge pour la relance c’est d’avoir un café de qualité, car c’est la qualité qui appelle le prix.

Si le Cameroun depuis quelques années célèbre tous les 1er Octobre la journée internationale du Café, ce qu’il mérite de relever c’est que la coopagro n’a pas attendu que sonne l’alerte générale pour se saisir de la question fondamentale de la relance de la filière. Tout semble d’ailleurs partir de là pour devenir une affaire qui préoccupe toute une nation. Et Foketchian Valentin, vice président du conseil inter professionnel du cacao et du café l’a reconnu dans son intervention. Il n’a pas manqué de citer le prix international obtenu en 2015 par Adamou Ndam Njoya grâce au café Manunshi. Pour sa part, Narcisse Olinga, représentant personnel du ministre du commerce s’est dit flatté par ces femmes qu’il a vu à l’œuvre dans le champs du café à Kouti, pareil pour le Sous-préfet de l’Arrondissement de Koutaba, Voundi Elanga qui souhaiterait que l’on aménage de temps à autres, des espaces comme celui là, afin de sensibiliser la jeunesse et l’amener à comprendre que l’or se trouve dans les plantations du café