FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: CHEZ MANFRED EST LE TOUT NOUVEAU CABARET PARISIEN DU MOMENT. CHIC GLAMOUR ET RECOMMANDE A TOUS L'ouverture officielle a eu lieu vendredi dernier au 30, avenue des fruitiers, 93210 La Plaine Saint Denis. Une zone industrielle des grandes entreprises Française. A l'arrivée, vous êtes simplement accueillis par un service voiturier et des belles de la nuit. Le son, assuré par un orchestre maison composé des meilleurs de la place avec Deido MBIMBEY au commande. Une cuisine africaine digne des grands chefs, servi par des professionnels de la cuisine. Et tout celà dans une ambiance de fête tous les vendredi, samedi et dimanche soir.

#L'ouvertureOfficielle Poisson braisé ou poulet braisé, une entrée et un désert composent le menu servi à hauteur de 35 Euro.

En images comme si vous y étiez, l'ouverture officielle du plus beau cabaret africain à Paris.