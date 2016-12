CÔTE D'IVOIRE :: La coalition présidentielle obtient la majorité absolue aux législatives en Cote d'Ivoire :: COTE D'IVOIRE CÔTE D'IVOIRE :: La coalition présidentielle obtient la majorité absolue aux législatives en Cote d'Ivoire :: COTE D'IVOIRE La coalition soutenant le président Alassane Ouattara a obtenu la majorité avec 167 sur 254 sièges du Parlement ivoirien, lors des élections législatives de dimanche, a annoncé la Commission électorale indépendante. #CommissionélectoraleIndépendante "Les résultats du scrutin se présentent comme suit: ont obtenu RDHP (coalition au pouvoir) 167 sièges,Indépendants 75, UDPCI 6, UPCI 3 et le FPI (l'ex-parti de Laurent Gbagbo) 3", a déclaré le président de la CEI, Issouf Bakayoko. Le taux de participation a été de 34,10%, selon M. Bakayoko. REAGISSEZ A CET ARTICLE AVEC FACEBOOK

WiseMan Percee fulgurante des independantistes(75 sieges)!!!

Peuvent mieux faire pour les opposants(12 sieges)!!!

Bravo Affi pour sa brillante election chez lui (Mamadou Koulibaly gardera le flambeau du bavardage)!!!

Bravo a la coalition RHDP (165 sieges)!!!



LE OUATTARISME EST UN HUMANISME,

VIVE LA 3EME REPUBLIQUE IVOIRIENNE,

VIVE LA DEMOCRATIE!!!



Je remarque qu'aucune plainte pour fraude n'a ete releve, Bravo les ivoiriens!!!

Epervier 34% de participation ?



Ça veut dire la minorité en fait



Que signifie une telle "victoire "?



Je suis personnellement contre les "boycott " .



gabson @AFP, ah ah ah ah ah! Vous prenez les AFRICAINS pour des singes! NON! Réveillez-vous! Nous savons lire une INFORMATION et la distinguer d'unepropagande et d'une intox!



Vous ne vouliez pas nous informer d'une illégitime élection en CIV; vous vouliez nous dire que sur 254 supposés députés, GBAGBO ne peut représenter que 03, soit 07,62°/°! Voilà pourquoi l'essentiel de votre intox est contenu dans ce détail: FPI(l'ex-parti de LAURENT GBAGBO)!! Or, les autres "partis", vous les donnez sans avoir besoin de préciser!!! A trop faire le sage vous avez fait la bête! Ce détail était donc de trop, pour ceux qui savent lire, avec un peu de connaissance en CRITIQUE aux MEDIAS!



Même les fous savent ce que pèse le Président légitime et légal LAURENT GBAGBO en CIV! Mêmedéporté à la Haye par les esclavagistes, ils peut bel et bien gagner l'élection en CIV!

C'est pourquoi vous avez créé affi ngussan qui n'est plus du FPI!!!!

WiseMan EPERVIER,



La percee fulgurante des independantistes est la pour demontrer que si l'opposition ivoirienne en tete de laqyelle le FPI etait moins idiote, plus unie et abandonnait la politique de la chaise vide, elle aurait plus de chances de faire contre poids au parlement...

bifaka_bilolo Gabson

Le taux de participation c’est quoi ?

C’est toujours ça la démocratie avec 1/3 de la population aux urnes et on parlera du choix du peuple ?



gabson @Bifaka_Bilolo, crois-tu qu'il peut y avoir un taux de participation si fort jusqu'à 30°/°? NON! Le taux de cette "élection" illégitime est de moins de 12°/°!



On a vu des élections en 2010, chacun pouvait constater l'affluence! Depuis-là, les Ivoiriens laissent les rebelles de la france faire de leur pays ce qu'elle veut, en attendant ce jour-là!

WiseMan Le taux de participation est conforme a ce qu'on observe dans toutes les democraties au monde pour des legislatives qui naturellement attirent moins de monde que des presidentielles...

bifaka_bilolo Gabson

Si la France est comme on nous le dit souvent une belle démocratie observons les taux de participation chez elle le chiffre n’est jamais en deca de 40 de la présidentielle jusqu’au cantonales.

http://www.france-politique.fr/participation-abstention.htm



Larryking Donald Trump vient d’être élu président des Etats Unis au terme de l’une des campagnes électorales les plus médiatisées. A cause des multiples déclarations controversées du candidat excentrique Trump, c’était pratiquement impossible de rester neutre, de ne pas avoir de parti pris, de candidat préféré. Mais quelle n’a pas été ma surprise de constater que seuls 54% des électeurs Américains ont daigné exercer leur droit de vote !!!



Larryking 54% c’est mieux que 34%, me dira-t-on et avec raison. Mais il faut être patient, en Côte d’Ivoire. Nous parlons d’un pays où des milliers de familles ont perdu leurs enfants et/ou leur business à cause des votes. Quand certains repensent à toute la haine et les tueries qu’il y’a eu dans ce pays à cause du simple décompte des bulletins de vote, il y en a qui doivent se dire que s’ils n’étaient pas allés voter, il n’y’aurait pas eu de votes à compter et donc pas de dispute électorale. Il va falloir du temps et un travail d’éducation pour que les gens reprennent confiance en la politique et en l’idée que voter ne signifie pas forcément disputes électorales et guerre civile.



bifaka_bilolo Il faut rendre le vote obligatoire

En Australie 93,28 % des électeurs se sont rendus dans les urnes aux législatives de 2013 !!!!

Je pense que ce taux est similaire en Belgique.

Voilà la voie que nos pays doivent adopter afin même de chanter les trucages. Une personne qui a été obligé d’aller voter sait que ce temps qu’elle a perdu elle doit surveiller son vote pour en faire un gain



gabson @Larryking, non! Ce n'est pas à cause des votes que la france a génocidé les Ivoiriens! Le vote n'avait aucun problème, ni même la proclamation des résultats! Par contre, la mafia internationale onu-fmi-usa-france-sarkozi-ouaratat-compaore-choï-bankimoun, cette bande a décidé de coloniser la CIV, et nous AFRICAINS n'avons pas aidé la CIV et derrière alle toute l'AFRIQUE à se LIBERER!

WiseMan Admirons la celerite avec laquelle les resultats ont ete pronnonces(2 jours apres le vote) ne laissant aucune possibilite de bourrage des urnes et/ou de falscification des proces verbaux comme c'est devenu le sport national au biyaland...

bifaka_bilolo Il faut combien de mois même à une CEI constituée d’analphabètes pour dépouiller 2 137 364 ?????

Parler de célérité c’est vouloir rire.

Pourquoi sur 6 268 113 d’inscrits n’ya t’il eu que 2 137 364 votants est la question que doit se poser un démocrate bien avant de se demander à combien s’élève la population ivoirienne.

Quand on veut analyser une élection il faut le faire froidement.

Pourquoi y’a-t-il 225 élus hommes et juste 29 femmes une représentativité d’à peine 13%????!!!!!!

https://www.cei-ci.org/pdf/EDAN-2016-RESULTAT-NATIONAL-SYNTHESE.PDF



Sur 180 députés au Cameroun nous avons 55 femmes 30.5%% !!!!!!!!!



Larryking @Gabson



Et vlan!!! Nous voilà presque repartis dans une discussion dont les arguments ne feront jamais l'unanimité. Je dis "presque" parce que je refuse de m'y lancer en tout ça. Mais ma humble personne tentait seulement d’expliquer pourquoi 34% de taux de participation n’est pas forcément une mauvaise chose dans le contexte ivoirien quand on sait que les dernières présidentielles américaines n’ont eu que 54%. Et même après ton objection, mon argument tient toujours. La majorité de l’électorat en Côte d’Ivoire comme au Cameroun est constituée de personnes qui ne comprennent pas beaucoup les thèses de complot géopoliticiennes qu’on discute sur camer.be. Ils ne savent pas à quoi sert le FMI et l’ONU mais ils connaissent les politiciens qui viennent chez eux distribuer à boire pendant la campagne électorale et ils ont vécu les horreurs de la crise post-électorale dans leur chair et dans leur sang.

Larryking Erratum: je refuse de m'y lancer en tout cas.

gabson @Larryking, contrairement à ce que vous dites, le CAMEROUN a un avantage du point de vue taux de scolarisation sur la Côte d'ivoire; mais pour ce qui est du discours politique, les Ivoiriens ont une réelle avance, parce que Laurent KOUDOU GBAGBO leur parlait, et surtout dans un langage simple! Les Ivoiriens savent donc que ouatarat n'a gagné ni les élections 2010, ni la guerre!!!! Ils savent qu'ils ont voté, et alors qu'ils attendaient les résultats des élections, ils ont vu à la télé, sarkozi donner des ordres, du haut de ses talents, là-bas, loin à l'élysées!!!



Après la déportation de GBAGBO, il fallait effrayer le peuple avec des massacres massifs de la part de la france!!! Avec tout ça, on ne peut parler de votes!!!



On peut trop facilement balacner des chiffres, mais les vidéos parlent plus fort que n'importe quel chiffre! Les vidéos de 2010 sont là! Où sont celles de 2016??? Les tentatives de meeting de Koulibaly ont plus de monde que l'élection???