RD CONGO :: Congo RDC: Un nouveau gouvernement nommé à la fin du mandat de Kabila :: CONGO DEMOCRATIC Le président congolais, Joseph Kabila, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi, quelques heures avant la fin de son mandat, un nouveau gouvernement sans attendre les résultats de la médiation de l’Église catholique visant à sortir la République démocratique du Congo de la crise politique.



La lecture de la liste du cabinet a été donnée à l’antenne de la télévision publique peu avant minuit (23 h 00 GMT), heure à partir de laquelle les détracteurs du président Kabila considèrent qu’il n’est plus légitime.

#SamyBadibanga Le gouvernement qui sera dirigé par le Premier ministre Samy Badibanga est composé de 67 ministres dont trois vice-Premiers ministres et sept ministres d’État. Tous des hommes. Dans l’ensemble, 60 ministères sont occupés par des hommes !

L’on ne compte que quatre ministres (Wivine Mumba Matipa au Portefeuille, Marie-Louise Mwange au Genre, Enfants et Famille, Martine Ntumba Bukasa au Développement durable, Marie-Ange Mushobekwa aux Droits humains) et trois vice-ministres (Nathalie Mbul Asung au Commerce extérieur, Ngoma Bishumu à l’Économie, Maguy Rwakabuba à la Santé) de sexe féminin.

La liste complète du gouvernement

Gouvernement de Samy Badibanga

Vice-Premiers ministres

Affaires étrangères : Léonard She Okitundu



Intérieur, Sécurité : Emmanuel Ramazani Shadary

Transports et communication : José Makila

Ministres d'État



Justice : Alexis Thambwe-Mwamba



Budget : Pierre Kangudia

Économie : Modeste Bahati

Plan : Jean-Lucien Bussa

Travail, Emploi et Prévoyance sociale : Lambert Matuku



Décentralisation et Réformes institutionnelles : Azarias Ruberwa



Fonction publique : Michel Bongongo

Ministres

Défense, Anciens combattants et Réinsertion : Crispin Atama

Finances : Henri Yav

Communication et Médias : Lambert Mende

Postes, NTIC : Ami Ambatobe



Portefeuille : Wivine Momba Matipa



Relations avec le Parlement : Justin Bitakwira

Affaires foncières : Félix Kabange

Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction : Thomas Luhaka

Urbanisme et Habitat : Joseph Kokonyangi



Mines : Martin Kabwelulu



Hydrocarbures : Aimé-Ngoy Mukena

Industrie : Marcel Ilunga Leu

Énergie et Ressources hydrauliques : Pierre Anatole Matusila



Tourisme : André Moke Sanza



PME : Eugène Serufuli



Coopération au développement : Clément Kanku



Commerce extérieur : Aimé Boji Sangara



Agriculture : Patrick Mayombe



Enseignement primaire, secondaire et professionnelle : Gaston Musemena



Genre, Enfants et Famille : Marie-Louise Mwange

Affaires sociales, Solidarité et Action humanitaire : Paluku Kisaka Yererere

Sports : Willy Bakonga

Environnement et Développement durable : Kabongo Kalonji

Enseignements supérieurs : Steve Mbikayi

Formation professionnelle, Métiers et Artisanat : Guy Mikulu

Recherche scientifique : Bamboka Lombendi

Développement rural : Martine Ntumba Bukasa

Droits humains : Marie-Ange Mushobekwa



Santé : Oli Ilunga Kalenga



Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté : Maguy Kiala

Pêche et Élevage : Jean-Marie Mulambo



Affaires coutumières : Venant Tshipasa



Culture et Arts : Sylvain Maurice Masheke



Délégué auprès du PM : Fidèle Ntigo Mbayi

Vice-ministres



Affaires étrangères : Yves Kisombe



Congolais de l'étranger : Emmanuel Ilunga Ngoy Kasongo



Intérieur et Sécurité : Basile Olongo



Transports et Communication : Samy Odubango



Justice : Edouard Kiove Kola

Budget : Willy Obose Suzene



Environnement et Développement durable : Agé Matembo



Plan : Franck Mwe Di Malala



Travail : Arthur Sedeya

Décentralisation et Réformes institutionnelles : Montana Puku

Défense : Corneille Maswaswa

Finances : Tharcisse Loseke Lembalemba



Télécoms et NTIC : Isidore Omari Kampene



Portefeuille : Homère Ogwake

Infrastructures : Papy Madizolo

Urbanisme et Habitat : Zaché Rugarisha

Énergie : Willy Mishiki

Coopération au développement : John Kwete



Commerce extérieur : Nathalie Bul Anne Sanata



Agriculture : Noël Botakile



Économie : Munga Bitshuma Akupendaye

Enseignements supérieurs et universitaires : Christophe Mboso

Santé : Maguy Rwakabuba

La présidentielle prévue cette année a été reportée en 2018.

La formation du gouvernement est le fruit d'un accord de partage du pouvoir conclu en octobre entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition, dénoncé avec véhémence par la coalition du Rassemblement constituée autour de la figure de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, 84 ans.

Le nouveau cabinet est dirigé par un transfuge de l'UDPS, Samy Badibanga, et fait entrer plusieurs ministres d'opposition ayant joué comme lui le jeu du "dialogue national" proposé par Joseph Kabila.

