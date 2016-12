RUSSIE :: QUAND VLADIMIR POUTINE A HUMILIE NICOLAS SARKOZY PUBLIQUEMENT AU G8 EN 2007 :: RUSSIA RUSSIE :: QUAND VLADIMIR POUTINE A HUMILIE NICOLAS SARKOZY PUBLIQUEMENT AU G8 EN 2007 :: RUSSIA A peine arrivé au pouvoir en 2007, Nicolas Sarkozy se montre très critique dans les médias qu’il assiège quotidiennement, envers la dictature de Vladimir Poutine, sur divers sujets comme l’assassinat d’une journaliste de l’opposition, le nettoyage des poches de terrorisme en Tchétchénie avec des centaines de morts, Nicolas Sarkozy s’imagine que du haut de son fauteuil de Président de la toute petite France avec seulement 560.000 km², il peut faire la morale au nouveau Tsar russe, à la tête d’un pays de 17 millions de km². #NicolasSarkozy Lors d’un tête à tête en marge du sommet du G8 de la Grande Bretagne en 2007, le petit nerveux passe à l’offensive, il décide de lui répéter ce que son interlocuteur, ancien officier du KGB, grand sportif, premier de la classe contrairement à lui sait déjà, il l’écoute attentivement sans broncher puis lorsque le petit agité arrête de parler, Vladimir Poutine laisse passer un long temps de silence qui installe un malaise, en fait il est entrain de travailler psychologiquement son adversaire en grand champion de judo qu’il est, puis il demande avec un certain dédain « c’est bon tu as fini là » ? Nicolas Sarkozy qui est surpris par cette question balbutie un « euh oui », alors Vladimir Poutine passe à l’offensive à son tour lui donne un cour de géographie sur la petite taille de la France en comparaison avec la grande Russie, et lui dit d’un ton ferme « de deux choses l’une, si tu continues sur ce ton je t’écrase, ou alors tu arrêtes, tu viens de devenir Président de la France, je peux faire de toi le maître de l’Europe », Nicolas Sarkozy est complètement mis KO par ces propos peu diplomatiques. Le reste de conversation va tourner à l’humiliation totale, et lorsque Nicolas Sarkozy, pas encore remis revient en bégayant vers les journalistes, il est tellement sonné que certains se disent que la rencontre a du être arrosée de vodka, chose impossible puisque lui et Poutine ne boivent pas d’alcool. REAGISSEZ A CET ARTICLE AVEC FACEBOOK

gabson C'est en AFRIQUE que certains prennent encore la minuscule france pour une puissance! Quand je leur dis que le MAITRE ACTUEL c'est VLADIMIROVITCH POUTINE, ils doutent encore, alors que l'actualité le confirme!

Bastons "Quand je leur dis que le MAITRE ACTUEL c'est VLADIMIROVITCH POUTINE"



Désolé pour toi, il est le maitre de son pays et rien que cela.



Il n'arrive déjà pas à refaire son économie et bombarde aveuglement la Syrie et c'est tout et rien d'autre. Qu'il lève les sanctions américaines et la dope de ses athlètes et ensuite on peut parler.



Dans ce monde, il n'ya pas de maitre, mais que des homme qui se croient au dessus de Dieu devant leurs peuples. On voit bien les situations.

WiseMan BREAKING NEWS!!!



l'ambassadeur russe en Turki est tombe sous le coup des balles, victime de l'imperialisme russe en Syrie...



http://www.france24.com/fr/20161219-turquie-ambassadeur-russie-blesse-attaque-armee-ankara-Andrei-Karlov

bifaka_bilolo "Le tueur présumé de l'ambassadeur russe en Turquie est un policier"





http://www.huffingtonpost.fr/2016/12/19/le-tueur-presume-de-lambassadeur-russe-en-turquie-est-un-polici/

gabson @Bifaka_Bilolo, tu a lu @Bastons et @wiseman, voilà les effets de la propagande occidentale! Ils croient que c'est la RUSSIE, invitée en SYRIE, par le président légitime syrien ASSAD, qui serait impérialiste et donc mauvaise, face aux occidentaux que personne n'a intvités et qui arment, finance, forment les égorgeurs???



@Bastons veut même parler de l'économie russe, comparée aux usa qui souffrent, je n'évoquerais surtout pas la france! Or, grâce aux sanctions, la RUSSIE a refait son agriculture, et ce sont les paysans français qui suffoquent! Sans compter que tous dépendent du gaz russe!

gabson Quant à l'assassinat terroriste de l'Ambassadeur, paix à son âme, celui qui a suivi une seule heure de cours de géopolitique sait très bien qui a commis cette ignominie! Ce sont les usa, humiliés en SYRIE par la RUSSIE!



Leurs agents ont été frappés à Alep, alors ils devaient réagir! Ce n'est pas pour rien que vous entendez parler d'évacuation des terroristes avec armes légères d'Alep Est! Ces terroristes ne sont autres que les agents usa-ue! Plusieurs ont été décimés!

Bastons gabson



Faux,



La Russie est censé être dans la même économie que l’Europe et on voit bien la souffrance qui les habite et ensuite, as-tu besoin de Bifaka, que je trouve plus ouvert en analyse que toi ? nan.



Faut arrêter la comédie, les Russes souffrent plus que les français.

Bastons La théorie du complot dans sa fantaisie la plus absurde.



Ainsi ce sont les Russes qui auraient fait tomber les 2 tours de New York, n'est-ce pas ? (si on suit ton raisonnement bancal), sans oublier tous les autres attentats en Europe, n'est-ce pas ? - L'humiliation Russe en Afghanistan, c'est cela ?



Vraiment quand on a rien à dire, on pond des balivernes.

bifaka_bilolo BASTONS

Si tu fais une lecture économique en associant la Russie à l’Europe tu auras de mauvais résultats.

Je partage Intervention de l’académicien Viktor V. Ivanter au séminaire Franco-Russe (50ème session) le lundi 25 janvier à Moscou 2016

« La perspective de taux de croissance de 6% à 8% reste un objectif réaliste»

https://russeurope.hypotheses.org/4670



Une étude comparative d’un poumon européen comme la France et la Russie limite toi juste au taux de chômage et a la dette après on pourra mieux discuter

http://fr.tradingeconomics.com/france/indicators

http://fr.tradingeconomics.com/russia/indicators



gabson @Bastons, quand on n'a pas assez de temps ou de moyens pour s'informer, il vaut au moins mieux éviter de mélanger trop de thémes!



Le 11 septembre, c'est clair que ce sont les USA eux-memes!

L'Afghanistan, vous seriez le dernier á croire que la RUSSIE aurait échoué devant les Talibans, car il s'agissait bel et bien de la guerre par procuration USA-RUSSIE! Si vous ignorez ceci, alors vous ne savez pas que la guerre en SYRIE, c'est encore la guerre USA-RUSSIE, tout comme la guerre en Corée, au Vietnam, á Cuba, au Venezuela...



Et meme en Gambie, le plus Grand péché de Jammeh c'est d'avoir donné á la RUSSIE d'installer un camp militaire!



Le monde est plus complexe que ce que france24 vous raconte!

Bastons "L'Afghanistan, vous seriez le dernier á croire que la RUSSIE aurait échoué devant les Talibans"



De mieux en mieux.



Retourne lire ma réaction #8 avant de te perdre à jamais.



il faut bien que tu montre la ligne où je pointe du doigt les talibans



Au final, ce n'est qu'un fanatique de plus qui se retrouve devant moi et qui croit aux sornettes.

gabson Que tentiez-vous donc de dire en parlant de l'humiliation russe en Afghanistan? Et que dites-vous de l'humiliation des USA par la RUSSIE en Corée, au Vietnam, au Venezuela, á Cuba et aujourd'hui en SYRIE, en IRAN, au BURUNDI...



ne vous fiez pas á france24, c'est toxique!

Bastons "Que tentiez-vous donc de dire en parlant de l'humiliation russe en Afghanistan? Et que dites-vous de l'humiliation des USA par la RUSSIE en Corée, au Vietnam, au Venezuela, á Cuba et aujourd'hui en SYRIE, en IRAN, au BURUNDI..."



sacré bleu.



On peut ainsi voir le chaos Russe à travers le monde. Que des pays pauvres et c'est formidable.



Russe = Ruines

gabson De pire en pire!



Les pays pauvres c'est donc le Venezuela, la Corée, Cuba, Burundi, Vietnam, Iran...???



Je croyais avoir tout lu! France24 est vraiment trop toxique!



Et les pays riches sont oú?

bifaka_bilolo BASTONS

Russie=Ruine ce n’est pas vrai

Tu viens d’observer les élections américaines eux même disent que c’est poutine qui a réussi inverser l’élection américaine on ne peut donc pas le négliger.

Regarde cette vidéo elle n’est que de 6 :28 tu comprendras clairement le problème en Syrie

https://www.youtube.com/watch?v=gmlTmSFJF-s

cette autre te parle de Sarkozy

Sarkozy à Assad : « On va mettre la Syrie à feu et à sang ! »

https://www.youtube.com/watch?v=hIMWfJmti7E



Bastons Bifaka,



"Tu viens d’observer les élections américaines eux même disent que c’est poutine qui a réussi inverser l’élection américaine on ne peut donc pas le négliger."



Tu crois à cela ? Le problème vient d'un problème de identitaire un peu comme c'est la tendance mondiale et aussi d'un vieux système électoral qui nécessite un rectificatif. Le vote populaire donne Hilary gagnante et Trump obtient le vote des grands électeurs. Ils devraient changer leur système et ils en sont conscient de la faille.



On dit que l'affaire des mails a joué gros, mais à vrai dire, c'est une excuse démocrate. Les dés étaient jetés.



Au fait, peux-tu citer un seul pays au delà du territoire soviet qui tient réellement la route ?



Même les machines Russes, un peu comme Tchernobyl sont en ruines. ils ont été incapables et ce sont les Français qui les ont aidé isoler l'épave. Hors mis la machinerie de guerre, tu as vu combien de pays sauter sur le Tupolev ?



N'est-ce pas toi qui parlait

Bastons ici de commandes d'avions Airbus et Boeing ?

bifaka_bilolo BASTONS

Je suis obligé de croire que Poutine a troublé les élections américaines car Obama a clairement accusé poutine jeudi dernier et promis des représailles.

Parlant de vote américain tu te souviendras que Gabson nous dit depuis ici que les usa ne sont pas une démocratie à cause du système électoral que tu mets en cause aujourd’hui et je pense que Obama, Hillary jusqu’à ce que cette dernière perde ne se plaignait pas de ce système.

J’ai pas bien compris le sens de ta question : «Au fait, peux-tu citer un seul pays au-delà du territoire soviet qui tient réellement la route ? »

Le truc sur lequel nous avons de la difficulté à nous entendre c’est le fait que tu considères la Russie comme en état de Ruine.



bifaka_bilolo La Russie est énormément riche de son pétrole de son gaz et de ses armes elle peut faire un chantage clair à toute l’Europe et même paralyser les économies européennes.

Parlant de Tchernobyl le sarcophage qui a été construit pour soit disant protéger le site des radiations est une connerie et un gaspillage d’argent inutile. Lors de l’accident en 1986 le rayonnement principal était dû à l’iode radioactif 131 qui a une demi-vie de 8 jours !!!! Ce qui signifie que ce rayonnement a disparu depuis 1986.

Les américains ne peuvent plus envoyer leurs astronautes dans l’espace sans les russes tu vois comment les russes que tu considères en ruine tiennent les américains ????



bifaka_bilolo La victoire des russes est un véritable camouflet pour les européens et les américains et une victoire énorme pour la Russie observe bien l’Iran la Syrie la chine et la Russie quand le gazoduc partant de l’Iran et évitant la Turquie sera mis sur pied les analystes russes prédisent a côté un baril a 138$ à l’horizon 2025. La Russie est incontournable et il vaut mieux la respecter

bifaka_bilolo Parlant d’Airbus on parle de suppression de 1164 postes en Europe et depuis Mars s’était la même chose chez Boeing (4500) je ne crois pas que ce soit le gage d’une superbe santé économique.

Bastons La Russie ne peut plus trop utiliser son gaz et pétrole comme arme, car l’Iran est de retour sur le marché. Les nouvelles énergies évoluent. il ya de l'alternatif.Les USA utilisent bel et bien le soyouz, mais voyons, en ce qui concerne l'espace, la Russie est loin derrière aujourd'hui.



«Au fait, peux-tu citer un seul pays au-delà du territoire soviet qui tient réellement la route ? »



Si les Russes seraient formidable, on aurait des pays évoluant avec le système Russe qui serait un bon exemple, or les Russes n'ayant que d'intérêts, ont plus tendance à favoriser leur business au détriment du développement humain et des cadavres. Les Russes sont des consommateurs et hormis la machinerie de guerre, ils ne foutent rien.



Les missiles, c'est leur truc, le reste ce n'est pas pour eux.

gabson @Bastons, avec quoi fonctionnent les missiles?



La propagande est trop difficile à combattre. Comment faire comprendre à quelqu'un que les usa n'ont pas d'armée, alors qu'il a les image de éportés disparus", "Air Force one"?



Vous croyez qu'un pays se limiterait à fabriquer les armes et avoir des retards de technologies? POUTINE explique que les porte-avions que la RUSSIE a voulu acheter, c'était pour donner des emplois à la france, certains pensent à l'incapacité de la RUSSIE? La france a combien de porte-avions?



Et ces porte-avions vendus à crédit par honte à l'Egypte, qui entraine les Egyptiens et arme ces porte-avions? C'est encore la RUSSIE!



Même la LIBYE qu'ils ont détruite négocie avec la RUSSIE pour rétablir l'ordre en LIBYE!



LE MONDE CHANGE!

gabson @Bifaka_Bilolo ton post19 veut me tuer! Nous autres avons tort d'avoir raison TROP TÔT!



Je dis que les usa ne sont pas une démocratie! Ils viennent de tomber dans leur propre piège!



Et pire, @Bastons parle de hillary qui aurait gagné le vote populaire! Faux! Ils ont simplement réussi à manipuler les votes électroniques! Plusieurs étatsuniens n'ont pas pu voter! Si le vote populaire avait lieu de façon propre, Trump aurait même gagné avec plus de voix par millions!



Quant à l'économie de la RUSSIE, tu ne peux pas convaincre @Bastons, si tu as écouté les france24 et consorts! Finalement il fait de l'IRAN un concurrent de la RUSSIE en termes de gaz! Alors que c'est la RUSSIE qui protège l'IRAN contre les pilleurs voleurs braqueurs usa?

TETEDURE_- Je suis très amusé quand je lis des commentaires. Qui as soutenu le régie criminel raciste en afrique du sud ? les usa , la GB, .... Qui assassine leurs propres concitoyens juste à cause de la couleur de leur peau? les usa . Même pendant les pires périodes terroristes tchétchenes les russes ne tiraient pas à vue sur les tchétcènes . La guerre en Syrie c'est les usa , la fce , la gb qui soutiennent l'etat islamique. On peut tout reprocher à bachar , mais le but c'est d'installer en syrie des extrémistes .

Je ne croirais les occidentaux que le jour où ils vont faire juger et condamner à vie georges bush , blair , sarkozy, et le pm australien pour les guerres en Irak .et en lybie Ces guerres illégales ont causé la mort de millions de personnes et les acteurs à l'origine de la guerre ne sont pas punis . Gbagbo avait demandé le recomptage des voix ils ont dit non aujourd'hui les mêmes veulent un recomptage pour ping . Les lois occidentales sont faites pour leurs interêts exclusifs,

TETEDURE_- les occidentaux sont cruels et pervers .Ils ne comprennent que le langage de la menace et la force.Les usa ont dépensé 3000 milliars de $ pour les guerres en irak et en afghanistan pour le résultat qu'on connait . Que pourrait on faire avec une telle somme pour réduire la misère dans le monde? La Russie l'a échappé belle. Elle était à 2 doigts de devenir un micro etat pleunichant derrière les européens . Poutine en ex patron du kgb le sait . Le but ultime des occidentaux était de priver les russes des armes nucléaires. Toute la question est là . Le jour où la russie n'a plus d'armes nucléaires elle vaudra moins que la roumanie.Croyez moi elle est passé à 2 doigts. Les russes ont leurs défauts c'est sûr mais à côté des crimes commis par l'occident , la russie est un nourrisson, un ange.

Poutine a décidé de redonner son honneur à son pays, que ça plaise ou non les russes exigent du respect. les occidentaux ont assassiné son ambassadeur en Syrie, il y'aura une réponse , be sure!!

Bastons "POUTINE explique que les porte-avions que la RUSSIE a voulu acheter, c'était pour donner des emplois à la France, certains pensent à l'incapacité de la RUSSIE?"



Biensur, et les francais les ont invité à Kourou pour les filer du chomage, sans oublier que les deux nations que vous comparez ont le même nombre. Pourtant on parlent d'un comparatif avec les USA.



Tu penses que les russes cherchent à se mesurer à qui ?



Il n'ont que la techniques des missiles, comme tous les pays qui disposerait de la même technologie. Eux, ne vivent que de la machinerie de guerre.



Vous ne répondez-pas, à deux à la question du pays avec un bon système soviet..

bifaka_bilolo BASTONS

Quelle est le système économique chinois et combien de pays à travers le monde le copie-t-il ? La chine est pourtant 1ère puissance économique mondiale 2ème puissance politique et militaire. Le meilleur allié de la chine c’est la Russie.

Dans le document suivant qui est du pentagone on apprend que : « d'ici 2035, la Russie et la Chine dépasseront les USA et leurs alliés » ce sont les Américains eux même qui le disent



https://fas.org/man/eprint/joe2035.pdf



Le monde a changé mon cher et les usa et leurs alliés sont à la traine



gabson @Bastons, la RUSSIE a de loin dépassé les usa depuis 10 ans! Sortez de la propagande. Militairement, économiquement, moralement, socialement, démocratiquement et même en opinion favorable à traver le monde, la RUSSIE est de loin devant les usa! Quand Forbes classe POUTINE au top depuis 04 ans, malgré la propagande contre lui, c'est parce que la Vérité des FAITS a une puissance inébranlable!



Je vous dis que les usa n'ont pas d'armée, et vous ne le comprenez pas! Connaissez-vous une guerre remportée par les usa??? Aucune!!! Aussi surprenant que cela vous paraitra! En Irak, Libye, Syrie, Afghanistan... même en Somalie, les usa ont fui la honte au visage! Voyez comment la RUSSIE a réintégré la Crimée, après le coup d'Etat usa à Kiev, sans aucun coup de feu! Voyez en Syrie!!

Bastons bifaka,



La chine n'a que des intérêts. Ils n'ont que faire des Russes.



Ce ne sont pas les russes qui ont implanté: Apple, Coca Cola, Nvidia, Lenovo(IBM) et pas mal d'autres structures qui auraient permis l'évolution de la Chine. La chine est plus proche des USA que de la Russie.



Gabson,



@Bastons, la RUSSIE a de loin dépassé les usa depuis 10 ans



Dans quel domaine ? Explose nous la science exacte de cette foutaise.

Bastons "Je vous dis que les usa n'ont pas d'armée, et vous ne le comprenez pas! Connaissez-vous une guerre remportée par les usa???" Oh que oui, presque toutes.



-La bombe H(guerre intellectuelle)

-La course à la lune (guerre intellectuelle)

-Le Dollar (guerre économique)

-L'exploration de Mars(guerre intellectuelle - médiatique)

-Le GPS(Guerre intellectuelle - économique- médiatique)

-L'IRAN en collaboration avec ISRAEL (guerre intellectuelle)



"LA GUERRE DU FUTUR DÉPENDRA EN GROS DU HIGH TECH" Je pense que tu n'es pas encore à la page. Les USA n'ont pas besoin d'une masse humaine pour se faire une armée. Tu n'as encore rien compris. Je vais t'apprendre une fois de plus que la nono technologie est active et que tout va se faire à distance sans avoir besoin de déplacer des hommes. Tu es en retard et ce n'est pas surprenant, car les russes le sont aussi.



Bien sur, ils les auront aidé à bombarder l'ex Yougoslavie, et aussi à désintégrer le bloc soviétique n'est-ce pa

Bastons Gabson. Tous le monde fuyait vers l'ouest, pour quelle raison ?



il est fort probable que tu ne comprennes toujours pas le fond de ce qui se passe. tu n'arriveras jamais à comprendre, car tu es trop fanatique, bien que tout se que tu utilises est USA. Quoi que, tu dois certainement manger du Russe.



En parlant de guerre, si tu veux comprendre, je vais te guider. Il n'ya pas proprement de guerre, mais une démonstration permanente de matériel de dissuasion et surtout une exhibition pour faire du commerce de dupes. les autres ne sont que des terrains d'entrainement pour des affaires.

gabson @Bastons, vous avez réussi à me faire sourire! Et e prends donc les lecteurs à témoins: vous n'avez aucune guerre gagnée par les usa!!! Alors, vous vous lancez dans les nano-technomogies dont les usa seraient les seuls experts!



Par contre, il y a une vérité ABSOLUE que vous dites, quand vous avouez que tout est "exhibition"!!! OUI! Les usa n'ont fait que des exhibitions à travers notamment les films: "Air Force One", "portés disparus", "Raid sur Antebe"... Dans ces exhibitions, un individu a une arme dont le chargeur ne se décharge jamais, un invincible absolu qui libère les otages, après avoir dompté des garnisons remplies de soldats et d'armes de tous calibres!



Quant à la réalité, ce sont les usa qui ont massé 120 000 soldats pour attaquer un IRAK victime d'embargo, donc un pays désarmé! Pour quel résultat? RIEN! Avec le droit de faire des tapis de bombes sans évacuation aucune!

gabson @Bastons, alors que la RUSSIE fait et gagne des guerres propres! La Crimée est une démonstration de Stratégie 100°/° parfaite, sans aucun coup de feu! En SYRIE, uste l'essentiel et les agents usa sont décimés derrière les terroristes à Alep, car la RUSSIE sait très bien qui s'y cache!



Concernant la technologie, vous êtes encore dans l'exhibition! Les usa paie leur transport dans l'espace à la RUSSIE, et vous ne vous demandez pas comment se fait-il qu'ils ne trouvent pas une solution définitive? Ils en sont incapables!



Si Obama se plaint que POUTINE a brouillé leurs élections, c'est tout de même un aveu gravissime de faiblesse et d'incompétence!



Quand vous voyez l'Egypte, la LIBYE se rapprocher de la RUSSIE, c'est qu'elles ont compris qui est le MAESTRO ACTUEL!



Les usa ont certes la capacité de voler et piller, comme ils ont dévalisé le trésor libyen, mais ils ne peuvent rien!

Bastons Gabson, Tu n'as encore rien compris.



L'exhibition de la capacité de destruction d'une arme, la furtivité d'un avion, le ténacité d'un porte avion etc... Tu ne comprends toujours pas grand chose.



Tous, sans exception exhibent leur arsenal.



USA

RUSSES

FRANCAIS

CHINOIS

Ainsi de suite.



Les USA ont gagné toutes les guerres qu'elles ont menés. ils n'ont encore militairement perdu aucune.



Du pacifique, à l'ouest et à l'est. Ils ont toujours gagné. C'est à se demander si tu comprends le principe de la guerre.

Bastons "Quand vous voyez l’Égypte, la LIBYE se rapprocher de la RUSSIE, c'est qu'elles ont compris qui est le MAESTRO ACTUEL!"



La Russie est tellement en retard qu'elle ne peut tester son armement qu'à la dernière minute.après que les autres aient déjà fini leurs tests respectifs. Le jeu est simple, mais trop dur à comprendre pour toi. Chacun démontre sa capacité et vend ses joujoux et c'est reparti pour un autre territoire de tests. Quand tu auras atteint la capacité requise pour décrypter, on pourra en parler.



Maes quoi ? On est plus au moyen âge. L’Égypte et la Libye ? oh le pauvre ! L’Égypte s'est toujours fait avoir par Israel avec de l'armure Russe. Nasser le faisait déjà. Tu adores passer par des fenêtres alors les portes sont déjà ouvertes.

gabson @Bastons, sachez au moins que le lecteur est intelligent, il attend donc que vous citiez une seule guerre gagnée par les usa! Pourquoi avez-vous peur de citer! Avez-vous vu que je vous guette avec un assomoir?



Il n'y a aucune guerre gagnée par les usa! La RUSSIE enchaîne des victoire depuis très longtemps, mais la Crimée et la SYRIE sont plus que des exhibitions, c'est la MANIFESTATION de la GIGA-PUISSANCE RUSSE!



Je ne cite pas la Tchetchenie!

bifaka_bilolo «La chine n'a que des intérêts. Ils n'ont que faire des Russes. »

C’est ce que tous les pays de la terre font il me semble. Mais en observant les relations personnelles ils sont en communs dans une banque qui contre le FMI et la BM. Au niveau du conseil de sécurité ils sont toujours sur pratiquement la meme ligne. Ils font des exercices militaires avec les russes. Cela vous a peut-être échappé l'L’Europe et les Etats-Unis avaient boycotté les cérémonies russes marquant les 70 ans de la fin de la Seconde guerre mondiale durant laquelle l’URSS avait eu quelque 20 millions de morts. Mais les présidents indien et chinois étaient présents si cela peut rappeler que les deux pays les plus peuplés du monde.



« La chine est plus proche des USA que de la Russie.

Sur quel plans sont-ils plus proches des USA que de la Russie ?



Bastons "Mais les présidents indien et chinois étaient présents si cela peut rappeler que les deux pays les plus peuplés du monde."



aucune importance.

bifaka_bilolo Au contraire c’est d’une importance ultra capitale dans ce monde ou des expressions qui ne veulent rien dire comme « communauté internationale » pullulent.

Quand les américains font leurs plans économiques pour aller placer les compagnies que tu citais comme coca cola ils pensent en premier a 2 milliards d’humains. Et quand on a ce poids démographique on parle très fort dans ce monde.

Le nouvel ordre mondial des 2017 est constitué de Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping

Les européens ne sont même pas évoqués c’est dire combien puissante est la Russie.



Bastons ya pas de nouvelle ordre. Ce sont des hommes, or, les institutions sont la force des autres et tu vois à travers les hommes (je ne suis pas dans cette optique).



Tout va être comme à l'accoutumée et ce n'est pas demain que l’Europe vas basculer sous le Glonass. Au contraire, Galileo vient concrétiser une certaine autonomie Européenne, or L'Inde, la chine sont et resteront de solides partenaires pour les USA.

Le reste n'est que Business. En ce qui concerne les russes et la Chine, MAO rendait déjà visite à Staline. Ce n'est pas un scoop. ils ont toujours fonctionné ensembles, ce qui ne constituait pas un ordre comme tu sembles penser.



Change le Dollar et bien d'autres choses pour qu'on puisse en parler.

Bastons « La chine est plus proche des USA que de la Russie.

Sur quel plans sont-ils plus proches des USA que de la Russie ?



Dans tous les domaines

gabson @Bastons, j'ai un défaut de méthodologie. e n'ai pas encore lu dans vos posts, la guerre que les usa auraient gagnée!

Vous pouvez ne pas répondre, pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous découvrez, certainement surpris, que les usa n'ont gangé aucune guerre!



Ce sont des parasites qui ont célébré les victoires d'autrui! Mais désormais rien ne se cache plus!

Bastons Retournez apprendre l'histoire, car vous semblez ignorer ou juste faire semblant.



La duperie ne marche pas.

Bastons La pauvreté poussent les gens à gnauler l'odontol et tu vois les conséquences ?



La crise est bel et bien en Russie, mais vous croyez que c'est une blague.



N'est-ce pas Gabson et Bifaka ?



le lien est là



http://tinyurl.com/hyrmybo



http://tinyurl.com/zfagsuz

gabson @Bastons, le lecteur a tiré sa conclusion: vous ne pouvez citer aucune guerre gagnée par les usa!



Objectif atteint: réinitialiser les disques durs de chacun des lecteurs, en les purifiant de la propagande dans laquelle nous avons tous été abreuvés!



Depuis plus de 10 ans, 'ai compris que tout était faux aux usa, tout était exhibitionnisme!!! J'étais aussi comme vous, je croyais ce que je voyais! J'ai même cru que SADDAM avait les armes de déstruction massive!!! NAN! NAN! Que des bobards!!!

Bastons Ne surtout pas confondre ce que vous pensez à ce que pense l'autre.



Les USA sont et seront toujours devant et vous le savez très bien.





bifaka_bilolo BASTONS

Tu parles d’odontol je te propose de parcourir le document ci-dessous qui est le rapport mondial 2016 sur l’usage des drogues. Recherches Y les United states of America et regarde les dégâts dus aux drogues dures et même légères



http://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf



Bastons La pauvreté poussent les gens à gnauler l'odontol et tu vois les conséquences ?



L'odontol russe fait des ravages et tout ceci à cause de la crise.





Bien sur, Bifaka c'est tellement vrai et on peut bien voir que les russes droguent les athlètes pour le plaisir.



L'odontol russes est très dangereux. Quand la crise pousse les gens à picoler tout ce qu'ils peuvent s'offrir.