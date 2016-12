RD CONGO :: Congo RDC: Kinshasa et plusieurs localités aux allures d'une ville morte avec un important dispositif sécuritaire. :: CONGO DEMOCRATIC Le mandat du président de la RD Congo, Joseph Kabila, au pouvoir depuis plus de 15 ans, prend fin ce lundi alors qu'aucun successeur n'a été désigné. Les négociations entre pouvoir et opposition ont été mises en suspens jusqu'à mercredi.

#JosephKabila Les bruits des motos et des taxis de la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), ont disparu depuis ce matin.Les militaires et policiers sont plus nombreux dans les rues que les passants, tandis que les transports collectifs publics fonctionnent à un rythme très ralenti.

Selon des informations de sources bien renseignées , de nombreuses entreprises ont donné pour consigne à leurs employés de ne pas venir travailler, et aucun "blanc-bleu", surnom des écoliers à cause de leur uniforme, n'est visible dans les rues, alors que les écoles secondaires ne sont pas encore en vacance.

Sur la place Victoire, lieu historique de la ville de Kinshasa, la grande majorité des commerces sont fermés. Les étals ont disparu de la place, qui grouille habituellement. Un camion blindé de la police anti émeute est stationné dans un coin. Ici, les piétons sont sonstitués essentiellement des forces de l'ordre

Ambiance à Kisangani

Sur les principales artères de la ville, de Kisangani la circulation est au ralentie. Peu de véhicules sont en circulation à l'execption de ceux des forces de l'ordre.

Sur l’avenue du commerce, au centre des affaires de Kisangani, peu de magasins ont ouvert. Pas d’activité commerciale non plus au grand marché et sur les autres avenues environnantes où les étals sont restés vides.

Une commerçante interrogée par afrikactuelle.com affirme n’avoir pas ouvert son commerce par mesure de securité



A travers la ville, plusieurs écoles n’ont pas ouvert. Certains établissements qui avaient ouvert demandé aux élèves de rentrer chez eux.

A l’institut de la Victoire de Kisangani par exemple, les enseignants ont renoncé à enseigner vu le nombre réduit des élèves.

A Lubumbashi,le gouverneur Kazembe met en garde les fauteurs des troubles

Le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Musonda, lance un message de paix et d’apaisement à toute la population de sa province. Il met en garde tous ceux qui seraient tenter de troubler l’ordre public le lundi 19 décembre, marquant la fin du second et dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila.

S’adressant à ses administrés, Jean-Claude Kazembe, a déclaré: «Les forces de l’ordre, notre police et votre armée seront à vos côtés pour vous protéger et pour vous sécuriser, sécuriser vos bien ainsi que pour sévir contre tous les pêcheurs en eau trouble.»

Il a ainsi invité toute la population du Haut-Katanga à un comportement responsable, rappelant que le 19 décembre 2016 est une journée ouvrable.

«Depuis toujours, la province du Haut-Katanga est la capitale économique de la République démocratique du Congo et non la capitale politique. C’est-à-dire, la province des gens qui travaillent et non celle des gens qui passent leur temps à semer le désordre et la panique», a commenté le gouverneur Kazembe, dans cet extrait sonore

A Kikwit

Le maire de Kikwit (Kwilu), Leonard Mutangu, demande à ses administrés de rester calme et attendre les conclusions des négociations directes entre acteurs politiques sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO).

Selon lui, la population ne doit pas se livrer aux casses et autres actes réprobateurs le 19 décembre, date qui marque la fin du mandat constitutionnel du président de la République, Joseph Kabila.

Les rues sont presques toutes désertes et les commerces fermés.

Âgé de 45 ans, M. Kabila est au pouvoir depuis 2001, et la Constitution lui interdit de se représenter. Ses détracteurs l'accusent d'avoir tout fait pour torpiller le processus électoral et de vouloir se maintenir au pouvoir à vie.

