Allemagne - Décès : va-t-on laisser incinérer le corps de Emmanuel Tchakounté ou le rapatrier au Cameroun? :: GERMANY La communauté camerounaise de la ville de Stuttgart et ses environs en Allemagne dispose de deux semaines, pour compter du 19 décembre 2016, pour se décider si le corps du jeune Emmanuel TchakountÃ?Æ?Ã?©, 30 ans environs, qui s´est volontairement donné la mort en sautant à partir d´une fenêtre du 11ème étage d´un immeuble, sous le regard impuissant de la police et des sapeurs-pompiers, devrait être incinéré sur place ou transféré au Cameroun.

#CommunautéCamerounaise C´est d´ailleurs in extremis que Serges Noudjeu et Béatrice Tchokonté arrivent hier vers midi, exactement au moment où le processus d´incinération du corps allait commencer. Le personnel chargé de l´incinération attendait l´arrivée du corbillard pour se mettre en branle. Aussitôt arrivés, tous éplorés et tristes, Serges et Béatrice supplient le personnel de leur permettre de rendre un dernier un hommage á leur compatriote, ce qui fut fait.camer.be Ils reçoivent les vêtements déchirés et ensanglantés du défunt.

Ensuite, ils leur demandent de leur accorder 1 mois pour se préparer, le temps de mobiliser la communauté camerounaise et de rassembler la somme de 8000 Euro nécessaires au rapatriement du corps dans son Bangangté natal. Malheureusement, seul un délai de deux semaines leur est accordé, pour compter du 19 décembre 2016.

Afin de collecter les 8.000 € exigés par les autorités des corps funèbres et de respecter les délais convenus,camer.be la communauté camerounaise " lance donc un appel de soutien à la grande communauté camerounaise au nom de la famille du défunt Emmanuel TchakountÃ?Æ?Ã?© pour qu´elle puisse enterrer leur fils conformément à nos us et coutumes ».

« Nous sommes, poursuit-elle, une communauté forte et solidaire et nous l´avons déjà prouvé plus d´une fois. La famille du défunt n´étant malheureusement pas en mesure de réunir le somme de 8000 Euro nécessaire pour payer les frais de morgue ainsi que le rapatriement du corps en direction de son pays natal le Cameroun compte sur NOUS".

L´appel á contribution que vient de la communauté á travers ce lien: https://www.leetchi.com//c/obseques-de-emmanuel-tchakounte.

Prochain article: Pourquoi Emmanuel Tchakounté s´est-il donné la mort?